Москва, 24 мая 2020, 05:32 — REGNUM На всей территории столичного региона в июне и июле прогнозируется аномально высокая температура воздуха. Об этом информирует Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости.
Сообщается, что высокая вероятность периодов с экстремально высокой температурой ожидается в ряде областей страны.
По мнению экспертов, аномальная жара может спровоцировать пожары на юге Сибири и Дальнего Востока.
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