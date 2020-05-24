Оксфорд, Великобритания, , 03:19 — REGNUM Разрабатываемая в Оксфордском университете вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 может быть создана с 50-процентной вероятностью, 23 мая заявил глава проекта профессор Адриан Хилл в интервью газете Telegraph.

Ранее команда оценивала шансы появления вакцины в 80%. По словам Хилла, ученые столкнулись проблемами, которые могут нарушить их планы получить вакцину к сентябрю этого года.

Специалист пожаловался на то, что темпы распространения коронавируса в Великобритании снижаются и исследователи могут столкнуться с недостатком пациентов, на которых в качестве добровольцев можно будет испытывать препарат.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале испытания на людях вакцины Оксфордского университета против коронавируса стало известно 24 апреля.

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