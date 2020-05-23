Вена, , 21:30 — REGNUM Учёные из университетской больницы в Эссене установили, что социальная изоляция способствует увеличению общей смертности на 47%, а также повышает риск возникновения сердечных приступов и инсультов на 44%. Об этом сообщает портал PR Newswire Europe со ссылкой на материалы Европейской академии неврологии (EAN).

Исследование австрийских учёных 22 мая было представлено на виртуальном конгрессе Европейской академии неврологии. Начиная с 2000 года, учёные наблюдали за 4316 людьми, в отношении которых была собрана информация об их социальной поддержке: семейном положении или сожительстве, контактах с близкими друзьями и семьей, членстве в политических, религиозных, общественных, спортивных или профессиональных организациях. Наблюдения длились 13 лет. За это время было зафиксировано 339 острых сердечно-сосудистых состояний, 530 человек умерли.

После того как учёные соотнесли данные о социальных контактах людей с их историями, они пришли к выводу, что отсутствие социальной интеграции увеличивает в будущем риск сосудистых катастроф (инфарктов и инсультов) на 44%, а отсутствие финансовой поддержки, по данным учёных, повышало риск острых сердечно-сосудистых состояний на 30%. Также, по их расчетам, социальная изоляция грозит риском увеличения общей летальности на 47%.

Результаты исследования, отмечают исследователи, крайне важны в современных условиях, когда множество людей из-за пандемии коронавируса вынуждены находиться в социальной изоляции.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что по мнению психолога Данаты Давыдовой, длительная изоляция от социума порождает экзистенциональный кризис. По словам эксперта, с приходом короновируса в Россию некоторые люди впали в эмоциональный ступор, а у других включился другой механизм психической защиты — эмоциональный взрыв.

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