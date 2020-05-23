Остров Хоккайдо, , 17:41 — REGNUM В Японии ведущие иммунологи описали молекулярный механизм наиболее опасного осложнения новой коронавирусной инфекции — цитокинового шторма. Об этом сообщает пресс-служба Университета Хоккайдо.

Наиболее частой причиной смерти больных COVID-19 является острый респираторный дистресс-синдром, вызванный чрезмерным выделением воспалительных цитокинов. Учёные из лаборатории иммунологии в Институте генетической медицины Университета Хоккайдо выявили механизм запуска вирусом SARS-CoV-2 цитокинового шторма в организме. Результаты их исследования были опубликованы также в рецензируемом научном журнале Immunity.

По данным японских исследователей, коронавирус проникает в клетки человека, присоединяясь к рецептору ACE2 (ангиотензин превращающего фермента), и вместе с ним оказывается внутри клетки. Это уменьшает количество рецепторов ACE2 в клетках, что приводит к увеличению ангиотензина II в крови, поскольку ему не с чем связываться. И уже свободный ангиотензин II запускает воспалительный процесс с участием транскрипционного фактора NF-κB и интерлейкина IL-6-STAT3. Возникает порочный круг усиления воспаления, который и приводит к цитокиновому шторму.

Учёные подчёркивают, что если установленный ими молекулярный механизм развития чрезмерной воспалительной реакции при COVID-19 верен, то наиболее эффективным препаратом против цитокинового шторма будет являться антитело против рецептора интерлейкина IL-6. Такой препарат уже существует и называется «Тоцилизумаб».

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что лекарство от ревматоидного артрита «Тоцилизумаб» показало свою эффективность при лечении осложнения от коронавируса, которое потенциально приводит к смерти пациента.

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