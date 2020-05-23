Тайбэй, , 07:04 — REGNUM Тайваньские специалисты, занятые разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, планируют начать ее испытания на людях уже осенью 2020 года, заявил замглавы администрации Тайваня Уильям Лай на своей странице в Facebook.

По его словам, он уже ознакомлен с ходом разработки препарата после посещения института в уезде Мяоли. В связи с этим он предполагает, что к клиническим испытаниям вакцину приступят уже осенью.

Согласно сообщениям, тайваньских СМИ, в апреле 2020 года местные микробиологи уже испытали вакцину на мышах. Подробности о результатах не разглашаются.