Тегеран, , 08:49 — REGNUM 22 мая посол Ирана в Белграде Рашид Хассанпур и министр образования, науки и технологического развития Сербии Младен Шарчевич подчеркнули важность расширения сотрудничества в области образования и науки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ссылаясь на то, что были подготовлены основания для развития образовательного и научного сотрудничества, Шарчевич отметил, что Иран и Сербия могут способствовать трудоустройству студентов и академическому взаимодействию между странами с целью сближения двух народов.

Он также подчеркнул, что некоторые иранские студенты в настоящий момент проходят обучение в Сербии.

Между тем Хассанпур указал на заинтересованность Ирана в развитии сотрудничества с Сербией в различных областях, заявив, что образование и наука служат мостом для установления дружбы и тесных связей между народами двух стран.