Москва, , 22:08 — REGNUM Группа ФосАгро заявила, что приветствует некоторые положения опубликованной недавно стратегии Европейской комиссии «С грядки — на стол» (Farm to Fork).

«Переход к более устойчивому использованию удобрений с целью защиты окружающей среды должен стать обязательным шагом в каждой стране», — заявил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.

При этом в компании призвали Европейскую Комиссию придерживаться научно обоснованного подхода при оптимизации использования удобрений на 20% к 2030 г. В ФосАгро призвали в первую очередь ограничивать применение тех удобрений, в которых есть высокое содержание токсичных примесей, и стимулировать использование тех, которые свободны от их концентраций.

«С учетом прогнозных данных ООН по росту численности населения, увеличению потребления продуктов питания и статистики по деградации почв сельскохозяйственного назначения, для получения качественных и высоких урожаев остро стоит вопрос достаточного обеспечения почв всеми питательными веществами, — отмечает Андрей Гурьев. — При этом необходимо использовать комплексные удобрения, которые не содержат вредных для здоровья концентраций кадмия и других тяжелых металлов и примесей».

В ФосАгро напоминают, что у Европейского сельского хозяйства есть широкий выбор поставщиков удобрений, отвечающих высоким требованиям экологичности. Кроме того, существует возможность использовать доступные технологии и инвестировать в НИОКР, чтобы удалять загрязняющие вещества из удобрений.

«При применении недифференцированного подхода более всего пострадают фермеры, поскольку лишатся удобрений как инструмента повышения урожайности, — подчеркивает Андрей Гурьев. — На них не должно лечь и бремя достижения поставленных в стратегии целей. Наоборот, это задача для отрасли минеральных удобрений, которая имеет все возможности, чтобы сократить возможный негативный эффект от использования фермерами продукции, не соответствующей экологическим стандартам».

Европейская Комиссия опубликовала свою стратегию «С грядки — на стол» (Farm to Fork) в среду, 20 мая. Кроме ограничения применения удобрений, в ней говорится о планах сокращения использования пестицидов — на 50% к 2030 году.

«Пандемия COVID-19 подчеркнула важность существования здоровой и устойчивой системы продовольственного обеспечения, которая могла бы функционировать при любых обстоятельствах и обеспечивала бы доступ к достаточному количеству пищи для всех граждан», — говорится в документе.

Наряду с мерами по увеличению биоразнообразия на территории ЕС, стратегия Farm to Fork позволит сделать общество более устойчивым к будущим пандемиям и угрозам, связанным с климатическими изменениями, а также восстановить баланс между деятельностью человека и природой, отмечают авторы.

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