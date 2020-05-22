Москва, , 17:04 — REGNUM Запущенный с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России космический аппарат принят под управление наземных систем Космических войск ВКС РФ, сообщает 22 мая российское военное ведомство.

Орбитальному аппарату присвоено обозначение «Космос-2546». С ним налажена устойчивая телеметрическая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — указано в сообщении Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 10:31 мск 22 мая ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк. Головная часть ракеты в составе спутника и разгонного блока «Фрегат» отделилась в 10:41 и вывела космический аппарат на расчетную орбиту.

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