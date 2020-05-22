Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Американский нейрохирург Рассел Блейлок предупреждает, что маски для лица не только не защищают здоровых от болезней, но и создают серьезную угрозу здоровью их владельца. Суть в том, что если вы не больны, то не должны носить маску для лица, говорится в редакционном предисловии к статье Блейлока, опубликованной в Technocracy.

Доктор Блейлок пишет, что побочные эффекты от длительного ношения маски для лица могут варьироваться от головной боли до повышенной резистентности дыхательных путей, накопления углекислого газа, гипоксии, вплоть до серьезных осложнений. Побочные эффекты варьируются в зависимости от того, носит ли человек тканевые маски, бумажные или маски N95 (N95, будучи более эффективным фильтром, также ограничивает дыхание в большей степени и поэтому чаще ассоциируется с головными болями).

Недавнее исследование, проведенное среди 159 медицинских работников в возрасте от 21 до 35 лет, показало, что у 81% из них головные боли развились из-за использования масок для лица. Еще одно исследование измеряло содержание кислорода в крови 53 хирургов до и после операции. Исследователи обнаружили, что маска значительно снижает уровень кислорода в крови. Чем дольше длится ношение маски, тем больше падает уровень кислорода в крови.

Влияние масок на снижение уровня кислорода в организме владельца важно не только потому, что это может привести к потере сознания, но и потому, что они были связаны со снижением естественного иммунитета. В сущности, маска вполне может подвергнуть вас повышенному риску заражения, и если это произойдет, то с гораздо худшим исходом, пишет доктор.

Люди с онкологическими заболеваниями будут подвергаться еще большему риску от длительной гипоксии. Повторные эпизоды гипоксии также считаются фактором риска при атеросклерозе.

Существует еще одна опасность, если носить эти маски ежедневно, особенно в течение нескольких часов. «Когда человек заражен респираторным вирусом, он будет изгонять часть вируса с каждым вдохом. Если он носит маску, особенно маску N95 или другую плотно прилегающую маску, он будет постоянно повторно дышать вирусами, повышая концентрацию вируса в легких и носовых проходах. Мы знаем, что люди, у которых самые тяжелые реакции на коронавирус, имеют самые высокие концентрации вируса на ранних стадиях», — пишет доктор, указывая, что это ухудшает прогноз.

Новые данные свидетельствуют, что в некоторых случаях вирус может проникать в мозг. В большинстве случаев он попадает в мозг через обонятельные нервы, которые непосредственно соединяются с областью мозга, занимающейся краткосрочной памятью. Через надетую маску выдыхаемые вирусы не смогут вырваться наружу и будут концентрироваться в носовых проходах, проникать в обонятельные нервы и путешествовать в мозг.

Итого, говорит Блейлик, нет достаточных доказательств того, что ношение маски может оказать значительное влияние на предотвращение распространения этого вируса. Тот факт, что этот вирус является относительно доброкачественной инфекцией для подавляющего большинства населения и что большинство заразившихся из групп риска также выживают, «с инфекционной и эпидемиологической точки зрения, позволяя вирусу распространяться через более здоровое население, мы довольно быстро достигнем уровня коллективного иммунитета, который быстро положит конец этой пандемии и предотвратит ее возвращение следующей зимой». В течение этого времени мы должны защищать население группы риска, избегая тесного контакта, повышая его иммунитет с помощью препаратов, которые повышают иммунитет. «Не следует оскорблять тех, кто решил не носить маску, поскольку эти исследования показывают, что это мудрый выбор», — считает доктор.

Доктор Рассел Блейлок является признанным авторитетом в своей области, практикующим врачом, автором и лектором. В течение 26 лет занимался нейрохирургией, недавно полностью посвятил себя исследованиям в области питания.