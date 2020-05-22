Иерусалим, , 12:23 — REGNUM Выход из ограничительных мер нужно проводить с большой осторожностью, сказал в интервью Jerusalem Post Кирилл Коэн, руководитель лаборатории иммунотерапии в Университете Бар-Илан.

Кэн комментирует сообщение о том, что в Израиле, где дети только что вернулись к очным занятиям, выявляются новые случаи заражения коронавирусом. 21 мая число детей и педагогических работников, попавших в изоляцию, достигло десятков.

«Трудно сказать, видим ли мы начало второй волны нового коронавируса, — говорит иммунолог. — Но мы должны быть осторожны. Эти цифры очень малы, но они были очень малы, когда мы начали эту пандемию».

Коэн предупредил, что если страна заметит всплеск заболеваемости от школы к школе, это будет вторая волна. «Люди могут вести себя так, будто все в порядке, но это не значит, что COVID-19 исчез. Мы не должны тревожиться, но нужно быть бдительными».