Москва, , 10:44 — REGNUM Ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи проверили на себе свою векторную вакцину от коронавируса. Об этом сообщил директор НИИ, академик Александр Гинцбург.

По его словам, негативных и побочных эффектов после применения вакцины выявлено не было. Разработчики вакцины «не столько на себе испытывают, сколько себя защитили», чтобы дальше работать в условиях пандемии, уточнил академик.

В настоящее время вакцина официально находится на доклинических испытаниях и проверяется на приматах. Испытания же на добровольцах начнут после появления данных тестов, которые были проведены на животных, передает «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, в России вакцинацию от коронавируса начнут с людей из группы риска.

Возможность промышленного производства вакцины от COVID-19 сейчас прорабатывается на уровне государства. Поиском лекарства занимаются государственные и частные компании добавила она.

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