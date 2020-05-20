Токио, 20 мая 2020, 21:18 — REGNUM Японский грузовой космический корабль HTV-9 с помощью ракеты-носителя H-IIB запущен к Международной космической станции (МКС), сообщает 20 мая Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Ракета стартовала в 20:31 мск с космодрома на острове Танэгасима в юго-западной части Японии.
Космический грузовик должен доставить на МКС порядка 5,5 тонны различных грузов, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов.
Грузовой космический корабль HTV-9 должен состыковаться с МКС 25 мая. По плану полёта, японский грузовик захватит автоматическая рука-манипулятор Canadarm-2 и подведет его к стыковочному узлу американского модуля Harmony.
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