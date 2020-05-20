Афины , , 20:15 — REGNUM В Греции за последние сутки зафиксировано десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило 20 мая министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в стране достигло 2850 человек.

Сообщается также, что за сутки скончался ещё один пациент с коронавирусом, общее число подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 возросло до 166.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что туристический сезон в стране будет открыт с 15 июня.

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