20 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 19:26 — REGNUM Вопрос, что происходит с климатом Русской Арктики, был задан Леониду Васильеву, кандидату географических наук, бывшему начальнику Северного управления гидрометеослужбы.

Половодье в Холмгорском районе Архангельской области Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Уже не первый звонок, а спектакль начался

Леонид Васильев: Вот факты, на тот период, когда я располагал цифрами. Мягких зим по сравнению с ХХ веком в море Лаптевых и Карском стало больше на 45%, а Восточно-Сибирское и Чукотское моря — на 62%.

В Западной Арктике за 15 лет лишь две зимы были суровыми, а в Восточной не было ни одной, хотя в XX веке около 20% зим были суровыми.

К 2012 году в Карском море, море Лаптевых и Восточно-Сибирском море уменьшение ледяного покрова составило 10−20%, а на севере Карского и Чукотского морей лед сократился на 18−22%. К 2020 году ледовые покровы сократились на 30%.

Такими темпами ледяной покров в Арктике исчезнет примерно к середине века. Ледообразование будет сезонным.

Ледоход на Северной Двине Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сработал средний, а не плохой и не хороший сценарии

Леонид Васильев: Причины? Изменения солнечной активности, угла оси вращения Земли, влияние неизвестных пока видов энергии, увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере за счет антропогенных факторов. Я считаю, что антропогенное влияние несущественно, и потепление идет циклическое.

Лет десять назад называли два основных сценария развития событий. Одни ученые предполагали, что к концу XXI температура повысится на 10 градусов и что растают полярные льды и ледники.

Почти 90% всего льда находится в Антарктиде, и если растают ее льды, то уровень Мирового океана поднимется на 65 м. Таяние морских льдов Северного Ледовитого океана, которые уже в воде, не приведет к подъему уровня.

Даже подъем уровня воды на 5−7 метров — очень мрачный прогноз. Венеция, Лос-Анджелес, Амстердам, Санкт-Петербург окажутся под водой.

Другие ученые считали, что рост температуры будет меньшим, на 2−5 градусов, и приведет к повышению уровня океана на 20−150 см, а ледниковый щит Антарктиды сохранится.

Правы оказались ни те и ни другие. События пошли по среднему пути. Но оптимисты проиграли.

В деревне Марилово Холмогорского района лед подступал к постройкам Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Печальные последствия

Леонид Васильев: Прямой ущерб? Затопление территорий потребует новых дорог и электролиний. Неблагоприятные последствия потепления на севере и в России будут в два раза сильнее, чем в других районах мира.

Ситуация ударит по коренным народам Севера, где сокращение морского льда приведет к сокращению популяций к вымиранию некоторых животных. Станет меньше ягод. Для выживания животным придется мигрировать с нереальной скоростью. Пострадают белый медведь, полярная сова, северные олени. Особенно от морского льда зависит белый медведь. Изменения снежного покрова и льда изменят маршруты миграций оленей. Пострадают оленеводы.

Кажущиеся плюсы потепления, вроде увеличения листьев растений, плодов, ускорения созревания зерновых и повышения их урожайности, продвижение на север лесов, останутся кажущимися. Непредсказуемость съест все плюсы.

Архангельские спасатели привезли хлеб жителям деревни Конецдворье Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Половодье в Архангельске

Леонид Васильев: По Архангельску ледоход прошел в многолетние сроки, чуть раньше 4 мая. Большие аномалии не были заметны, произошло сочетание нескольких факторов, которое дало неблагоприятную картину. Говорят, что аномальное половодье не предсказали. Взаимодействие по прогнозу в мои времена между метеорологами и МЧС начиналось в феврале, мы обследовали реки, на все это накладывалась погода, дружная весна или недружная. Дата выпуска долгосрочного прогноза по гидрологии на реках Севера СУГМС выпускало по согласованию с Росгидрометом в марте-апреле. Его рассылали по всем заинтересованным организациям.

Что делать — ничего не делать! Нельзя предсказать природу. Надо убирать постройки с берегов рек на высокие места. Надо быстрее провести определение зон затопления и запретить в них строительство.