Чанша, Китай, , 07:53 — REGNUM Археологи раскопали древнюю гробницу времен династии Северная Сун (960 — 1127) в центральной китайской провинции Хунань, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

В гробнице были найдены скелеты двух погребенных. Гробница входит в кластер гробниц, обнаруженный еще в 2007 году в деревне Наньфаэньтан близ посёлка Батан города Нинсян. Она была раскопана несколько ранее в этом году во время строительства шоссе, проходящего через данную местность.

Внутри найдены две секции, соединенные между собой крошечным окном, которое было назван «сказочный мост». Он символизирует веру людей той эпохи, что супружеская пара должна продолжить свой брак после смерти, сообщил исследователь Хунаньского института культурных реликвий и археологии Ян Нинбо.

Еще одна гробница, найденная в этой местности, относится к временам династии Восточная Хань (25−220). Она была раскопана вместе целым рядом погребальных вещей вроде кастрюли и глиняной посуды.