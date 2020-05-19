Сиэтл, США, , 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе компании.

доктор медицинских наук, главный врач компании Таль Закс. «Промежуточные данные первой фазы, хотя и ранние, демонстрируют, что вакцина мРНК-1273 вызывает иммунный ответ, сопоставимый по величине с тем, что появляется при естественном выздоровлении, начиная с дозы всего 25 мкг. Эти данные подтверждают, что мРНК-1273 обладает потенциалом для предотвращения заболевания COVID-19 и позволит точнее определить дозу во время ключевых испытаний»,

Испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон) совместно с Национальными институтами здравоохранения (NIH) США. В них приняли участие 45 человек. Предполагается, что ключевой этап испытаний вакцины пройдёт в июле 2020 года.

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