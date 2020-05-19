Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе компании.
Испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон) совместно с Национальными институтами здравоохранения (NIH) США. В них приняли участие 45 человек. Предполагается, что ключевой этап испытаний вакцины пройдёт в июле 2020 года.
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