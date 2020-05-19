Москва, , 12:06 — REGNUM В данной заметке о связи озоновых и погодных аномалий мы рассмотрим только две карты. Первая и основная (Рис. 1) показывает нам аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии. Цель рассмотрения этой карты — определить причину аномального холода, частых осадков и порывистого ветра, которые терзают север европейской части России, и в частности Московский регион, с 13 мая.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 17 мая 2020 г

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 17 мая 2020 г

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«Утром 14 мая жители Архангельска вновь проснулись зимой — выпало до 10 см снега. И хотя Архангельск — северный город, снежного покрова не было с конца апреля. Мокрый снег с сильным ветром продолжается около суток. Выпало более половины месячной нормы осадков. Температура понизилась до 0. Снежный шторм вызвал хаос на дорогах. Последние две недели было тепло. Среднесуточная температура устойчиво перешла отметку +5. Автомобилисты уже поменяли резину».

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«Санкт-Петербург оказался в эпицентре холодной погоды. Четвертые сутки дневные максимумы не превышают +10. Быстро набегающие свинцовые тучи, заряды дождя и порывистый ветер с залива дополняют картину «осеннего» мая. Мозаичное радиоэхо характеризует неустойчивое состояние атмосферы. За текущий день дожди принимались несколько раз».

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«Почти неделю Москва остается во власти холодной погоды. Отставание температуры от нормы составляет 3−5 градусов. Дует холодный порывистый ветер, регулярно заряжают дожди. Но это — цветочки, а ягодки еще впереди. Мы предупреждали, что похолодание будет затяжным. Атмосферная ситуация определяется изолированным холодным «мешком».

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«Если посмотреть на карту температуры европейской России, то теплая погода представлена только на юге. Особенно прохладно в средних широтах. Например, в Москве седьмые сутки подряд температура не достигает +15.

В Сибири — другая аномалия. (Подчеркнуто нами — В.С.) Гребень тепла распространился до полярных широт. Даже в Уренгое воздух прогревается до +15. На юге Сибири уже неделю стоит 30-градусная жара. На карте Дальнего Востока картина противоречивая. В Забайкалье очень тепло — до +25. А вот в Приамурье температура также застыла на «заколдованной» отметке +15».

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«Штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в Алтайском крае обнародовал региональный Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Прогноз организации опубликован на ее сайте. Согласно этим данным, в регионе в период с 17 по 20 мая сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха до +30, +34 °С.17 мая в крае столбик термометра поднимется до +26… +31°С. Осадков не ожидается, ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле в этот день температура воздуха составит +27… +29°С. Без осадков, ветер южный, 4−9 м/с».

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От себя добавим, что в Афинах, то есть в центре южной отрицательной озоновой аномалии, 17 мая было 36°С.

Итак, перед нами карта озоновых аномалий на 17 мая и несколько коротких сообщений СМИ о проявлении погодных аномалий в этот и близкие дни мая. Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией. Регионы же, над которыми озоновый слой разрушен, испытывают аномальную жару. На стыке разнознаковых аномалий, где соприкасаются воздушные массы с контрастными РТ параметрами, происходит их выравнивание, которое сопровождается аномальными осадками, порывами сильного ветра. Так образуются атмосферные фронты.

В одном из вышеприведенных сообщений Росгидромета сказано, что «атмосферная ситуация определяется изолированным холодным «мешком». Отметим новый термин в метеорологии. Вероятно, перемещениями и вторжениями циклонов и антициклонов здесь объяснить ситуацию сложно.

И в заключение контрольное упражнение: 12 мая в Московском регионе была прекрасная теплая погода, температура достигала 23−25°С. Посмотрим на озоновую карту на этот день (Рис. 2). Московский регион на зеленом, то есть слабоотрицательном поле. В самой столице — 2% ОСО. Этого хватило, чтобы нагреть немного воздух, давление понизилось (732 мм рт. ст.), и сюда сместились воздушные массы с юга, которые и принесли аномальное тепло.

Рис. 2. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 12 мая 2020 г

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