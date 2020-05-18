Москва, , 13:43 — REGNUM Принимать в колледжи в 2020 году стоит на основе конкурса аттестатов с учетом среднего балла. Аналогичную систему можно было бы применить и для вступительной кампании в вузы. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин, комментируя отмену ОГЭ из-за эпидемии SARS-CoV-2.

«Я считаю, что было принято однозначно правильное решение. Более того, я предлагал и предлагаю еще до сих пор Министерству просвещения и Министерству высшего образования и науки РФ рассмотреть вопрос о том, чтобы отменить и ЕГЭ в порядке исключения в этом году, потому что ситуация действительно очень тяжелая для тех, чья сдача выпускных экзаменов в школах попала на период пандемии. Поэтому, конечно, решение об отмене ОГЭ было оправданным. На самом деле выпускников достаточно легко аттестовать, провести итоговую выпускную аттестацию в школах по среднему баллу аттестата. Проблемы я в этом никакой не вижу, ее и быть не может. Если человек учился на протяжении всего периода, то его оценки отражают уровень его знаний. В общем-то, можно организовать конкурс аттестатов как при поступлении в колледжи, так и при поступлении в вузы», — считает Панин.

По его словам, вузы могут учитывать средний балл аттестата, как это было в советское время, и, соответственно, учитывать этот показатель при сдаче вступительных экзаменов по профильным предметам и узкой специализации. Про касается колледжей, то с ними еще проще, отметил Панин, для них, по его мнению, было бы достаточно среднего балла аттестата и, например, собеседования.

«Другое дело, что количество бюджетных мест, как и платных мест, на мой взгляд, можно было бы тоже расширить для того, чтобы снизить как-то последствия пандемии, то есть нашим чиновникам следовало бы сделать какие-то социальные послабления для того, чтобы как-то поддержать семьи в этой непростой ситуации», — добавил Панин.

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