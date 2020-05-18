Новосибирск, , 12:51 — REGNUM На заседании Межведомственной рабочей группы Сибирского отделения Российской академии наук (МРГ СО РАН) по коронавирусу учёные рассмотрели возможность проводить тестирование большого количества людей с помощью отечественных газоанализаторов.

Учёные отмечают, что методика может быть полезна для раннего выявления COVID-19 и пневмонии.

«Известно, что нормальный выдох человека — это сложная смесь из 750 летучих соединений, так называемый отпечаток метаболизма. Анализ человеческого дыхания — новая и перспективная методика, она позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает её доступной и безопасной, — сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири». — Сегодня многие исследователи видят потенциал в анализе выдоха человека, но использование таких технологий в клинической диагностике ограничено из-за высоких затрат на специальные и высокоточные приборы».

В Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с компанией «Сайнтификкоин» создан отечественный газоанализатор, позволяющий преодолеть технологический барьер к массовому использованию.

Теперь сибирским ученым необходимо собрать коллекцию отпечатков пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

«Поскольку SARS-CoV-2 продолжает мутировать, не исключено появление нового штамма коронавирусной инфекции уже в этом году, — считает руководитель МРГ при СО РАН по COVID-19 академик Михаил Воевода. — Наша деятельность направлена на повышение технологической готовности, которая может сыграть свою роль, в том числе для раннего выявления следующей волны».