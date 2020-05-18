Москва, , 08:58 — REGNUM Решение о присуждении премии ISCS Awards за создание поляритонного лазера и вклад в развитие квантовых технологий ученому-физику из России Алексею Кавокину принял комитет экспертов Международного симпозиума по изучению сложных полупроводников (ISCS). Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Российского квантового центра (РКЦ).

«Алексей Кавокин получил премию за теоретическое предсказание явления Бозе-Эйнштейновской конденсации при комнатной температуре, которое привело к созданию поляритонного лазера», — рассказали в пресс-службе.

Также в ней отметили, что данная премия присуждается только одному ученому, что подчеркивает её особую значимость.

Напомним, персональная премия ISCS Awards присуждается каждый год Международным симпозиумом около 50 лет, в нынешнем году церемония вручения премии из-за пандемии коронавируса отменена, однако три премии, связанные с деятельностью молодых ученых, открытиями в области классических сверхпроводников и в области квантовой физики, были все равно присуждены.