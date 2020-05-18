Москва, , 08:02 — REGNUM Температура воздуха в столице России ожидается в диапазоне от +10°C до +12°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр РФ.

По данным метеорологов, в столице ожидается облачная погода. Ожидается выпадение осадков.

Атмосферное давление повысится до 739 мм рт. ст. Направление ветра западное. Скорость ветра до 5−10 м/с с порывами до 15 м/с.

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, гидрометцентром страны введен «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильных порывов ветра.

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