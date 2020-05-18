Новосибирск, , 06:36 — REGNUM Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН) сегодня, 18 мая, исполняется 63 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СО РАН образовано в 1957 году по инициативе академиков Михаила Лаврентьева, Сергея Соболева, Сергея Христиановича.

«Успешное внедрение научных результатов, связь с практикой, с запросами промышленности являются для академических институтов источником новых задач, новых научных идей, а также средством практической проверки правильности и ценности принимаемых ими научных решений и рекомендаций, — приводятся на сайте СО РАН слова председателя Сибирского отделения АН СССР в 1975—1980 гг. академика Гурия Марчука. — Контакт с производственниками, совместное обсуждение наиболее актуальных проблем техники и технологии зачастую позволяют учёным увидеть появление новых проблем, которые, будучи вовремя осмысленными, дают начало новому теоретическому поиску».

В 2017 году председателем СО РАН был избран академик Валентин Пармон.

Сегодня СО РАН — самое крупное региональное отделение РАН.