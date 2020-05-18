Москва, , 05:01 — REGNUM К 2023 году количество российских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на орбите будет увеличено на 66%. В течение трех лет планируется ввести в работу еще восемь космических аппаратов, сообщают заместитель гендиректора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов и замдиректора департамента навигационных космических систем Валерия Заичко в материале, опубликованном в сборнике «Дистанционное зондирование Земли из космоса в России.

Как отмечают ученые, сейчас на околоземной орбите находятся 12 российских спутников ДЗЗ. Это два космических аппарата «Ресурс-П» и система «Канопус-В», в которой находится шесть спутников.

«Предусматривается доведение к 2022−2023 годам количества космических аппаратов ДЗЗ в составе орбитальной группировки до 20 и поддержание ее на этом уровне до 2030 года», — говорится в статье.

На текущий момент Единая территориально-распределенная информационная система приема, сбора, обработки, хранения, распространения и предоставления данных ДЗЗ обеспечивает работу всех федеральных органов власти, в том числе минобороны, ФСБ, органы исполвласти субъектов РФ и подчиненных им структур.