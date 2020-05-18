Пекин, , 04:46 — REGNUM Власти Пекина намерены условно ослабить противоэпидемиологические меры профилактики и контроля в более чем 682 домах престарелых, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

В домах престарелых Пекина находилось 48 тыс. пожилых людей с начала новогодних праздников по лунному календарю. Там не было выявлено ни одного случая заболевания COVID-19 с 27 января, когда все дома престарелых были закрыты на карантине с целью профилактики коронавирусной инфекции.

Начиная с 18 мая, как отметил заместитель главы Пекинского муниципального бюро гражданской администрации Ли Хунбина, снимаются жёсткие меры изоляции с домов престарелых. В частности, после прохождения соответствующих процедур в дома престарелых будут допущены члены семей стариков, вновь принимаемые пожилые граждане и новые сотрудники, включая медицинские и обслуживающий персонал.

Все принимаемые в дома престарелых должны будут проходить 14 дней карантина под наблюдением медиков. Отметим, что в Пекине на конец 2019 года насчитывалось 3,52 млн человек возрастом 60 лет и старше.