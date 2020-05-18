Балтимор, США, , 04:34 — REGNUM В мире выявлено более 4,7 млн заражений коронавирусом. Об этом информирует Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, на данный момент в мире выявлено 4 710 683 заражения коронавирусом.

При этом 315 023 зараженных погибли, ещё более 1,7 млн вылечились.

Лидером по числу инфицированных является США, где выявлено 1,4 млн заразившихся. Второе место у России, где зафиксировано 281 тыс. заразившихся. На третьем месте Великобритания — 244 тыс. зараженных.

Как 15 мая сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом во всём мире достигло 4,5 млн.

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