Балтимор, США, 18 мая 2020, 04:34 — REGNUM В мире выявлено более 4,7 млн заражений коронавирусом. Об этом информирует Университет Джонса Хопкинса.
По данным университета, на данный момент в мире выявлено 4 710 683 заражения коронавирусом.
При этом 315 023 зараженных погибли, ещё более 1,7 млн вылечились.
Лидером по числу инфицированных является США, где выявлено 1,4 млн заразившихся. Второе место у России, где зафиксировано 281 тыс. заразившихся. На третьем месте Великобритания — 244 тыс. зараженных.
Как 15 мая сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом во всём мире достигло 4,5 млн.
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