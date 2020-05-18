Москва, , 02:46 — REGNUM Гидрометцентром страны введен «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильных порывов ветра. Об этом следует из данных в прогностической карте на сайте ведомства.

«Уровень интенсивности опасных явлений — «жёлтый», погода потенциально опасна», — предупредили метеорологи.

Жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра в столице и области введен с 9:00 18 мая до 23:00 19 мая.

Как 17 мая сообщало ИА REGNUM, в центральных регионах страны температура будет ниже нормы на 3−4 градуса в течение ближайших дней

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