Красногорск, , 18:30 — REGNUM В Москве и Московской области с утра ожидается порывистый ветер, соответствующий жёлтому уровню погодной опасности, сообщает 17 мая Гидрометцентр.

По принятой в учреждении шкале, жёлтый цвет соответствует понятию «потенциально опасная погода».

В частности, с 9:00 18 мая до 21:00 19 мая в Москве и области будет действовать предупреждение о порывах ветра.

Напомним, весна 2020 года в центральной части России отмечена целым рядом аномальных погодных явлений.

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