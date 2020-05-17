Таллахасси, США, , 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.

Ракета стартовала сегодня, 17 мая, с мыса Канаверал в 09:14 (время местное). Космоплан X-37B американцы запускают в шестой раз.

Напомним, экспериментальный орбитальный самолёт X-37B является многоразовым беспилотным космическим кораблём. Предназначен для функционирования на высотах 200−750 км.

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