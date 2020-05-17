Лондон, , 16:01 — REGNUM Эксперимент космического агентства Великобритании (UKSA) показал, что семена руколы сохраняют жизнеспособность после шестимесячного пребывания в космосе. Об этом сообщает пресс-служба UKSA.

Для проведения этого эксперимента в 2015 году британский астронавт Тимоти Пик доставил на Международную космическую станцию 2 кг семян руколы. Там они подверглись воздействию радиации, а также других факторов космического полёта.

Спустя шесть месяцев семена руколы были возвращены на Землю для проведения дальнейших исследований. Эксперименты показали, что эти семена росли медленнее, чем обычно, однако сохранили высокую жизнеспособность.

«Когда люди отправятся на Марс, им нужно будет найти способ прокормить себя. Это исследование позволило нам узнать некоторые биологические особенности хранения и выращивания семян, что поможет при будущих космических экспедициях», — отметил астронавт Пик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года на борту МКС был проведён эксперимент по выращиванию искусственного мяса в условиях космоса.