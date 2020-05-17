Стерлитамак, Башкирия, , 14:39 — REGNUM Мужчина создал оборудование для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает Ufa1.ru.

По информации журналистов, автоматический санитайзер «Коронабокс», который дезинфицирует руки, изобрел и начал выпускать житель Стерлитамака.

По словам депутата Курултая Башкирии Азата Курбангалеева, оборудование может хорошо вписываться в любое пространство, как в ресторане, так и на предприятиях. Также оно хорошо разместится в медицинских организациях и местах с большим количеством людей.

Азат Курбангалеев также отметил, что на оборудовании можно будет размещать бренд Башкирии и поставлять его в другие регионы страны.

Отмечается, что помимо этого, изобретатель начал производство бактерицидных рециркуляторов и дезинфицирующих тоннелей. Эти разработки уже прошли сертификацию.

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