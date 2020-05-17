Осло, , 12:30 — REGNUM Эксперименты на ускорительном комплексе European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) помогли установить причину разрушения краски на картине Эдварда Мунка «Крик». Об этом сообщает Science Daily.

Норвежский художник Эдвард Мунк создал несколько вариантов картины «Крик» в период с 1893 по 1910 год. Чтобы подобрать оптимальные цвета Мунк экспериментировал с составом красок, смешивая различные материалы. Незнание точного состава используемых при написании картин красок не позволяет создать в музеях оптимальные условия для их хранения.

В 2004 году одна из картин серии «Крик» была украдена из музея Мунка в Осло. Картину удалось вернуть в 2006 году, однако она получила некоторые повреждения. После реставрации картина редко выставлялась, большую часть времени она находилась в специальном хранилище музея. В помещении были созданы оптимальные условия, однако краска на картине продолжала разрушаться.

Группа учёных, работающая с синхротроном ESRF в Гренобле, провела ряд экспериментов на ускорителе. Они использовали микроскопические частицы краски, чтобы определить точный состав использовавшихся материалов.

«Микроанализ синхротронного анализа позволил нам точно определить главную причину, которая привела к снижению окраски, а именно — влажность. Мы также обнаружили, что влияние света на краску незначительно. Я очень рада, что наше исследование поможет сохранить этот знаменитый шедевр», — отметила одна из авторов работы Летиция Моника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года картина Эдварда Мунка «Девушки на мосту» была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $54,5 млн.

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