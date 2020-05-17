Москва, , 07:43 — REGNUM На следующей неделе в центральных регионах страны ожидается аномально холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В центре страны температура ниже нормы на 3−4 градуса в течение ближайших дней», — сообщил метеоролог.

Уточняется, что в умеренных и северных широтах, прогнозируется прохладная погода.

Ученый объяснил аномальное похолодание перемещением воздушных масс с северо-запада. Таким образом, до 22 мая, в центральных областях страны прогнозируется температура воздуха от 12 до 17 градусов выше нуля.

Читайте ранее в этом сюжете: Гидрометцентр РФ: в Москве 17 мая днём ожидается до +16°С