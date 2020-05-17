Москва, , 06:46 — REGNUM Температура воздуха в столице России ожидается в диапазоне от +14°C до +16°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр РФ.

По данным метеорологов, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидается местами выпадение осадков.

Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст. Направление ветра юго-западное, западное. Скорость ветра до 5−10 м/с с порывами до 17м/с.

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали соблюдать осторожность в связи с усилением ветра в выходные дни.

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