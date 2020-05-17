Куньмин, Китай, , 06:03 — REGNUM Китайские ученые обнаружили пять новых видов животных в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

По данным издания Science and Technology Daily, пять видов рода Leptobrachella (индонезийских чесночниц) было найдено исследователями Куньминского института зоологии при Китайской академии наук в городе Вэньшань и в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе провинции.

Указанный выше род животных представляет собой маленьких коричневых лягушек. На основе морфологического и молекулярного анализа, исследователи выявляли четыре новых вида лягушек в Сяоцяогоусском природном заповедники.

Из них два вида являются особенными и никогда ранее не встечавшимися с неизвестной родословной. Еще два вида — также новые виды. Исследователи также обнаружили еще одни вид Leptobrachella, который обитает в самой высокогорной для этого рода земноводных местности.

Провинция Юньнань граничит с Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой, а биологическое разнообразие видов на границе ранее очень сильно недооценивалось, отметили китайские исследователи.