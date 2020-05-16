Нью-Хейвен, США, , 23:44 — REGNUM Американские учёные установили, что введенный в Китае карантин по коронавирусу позволил дополнительно сохранить жизни еще более 12 тыс. человек из-за сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщает журнал Lancet Planetary Health.

Исследователи из Йельской школы общественного здравоохранения отмечают, что введённый в Китае с 10 февраля по 14 марта запрет на передвижение по всей стране значительно ограничил автомобильные выбросы и резко сократил серьезное загрязнение воздуха в стране. Исследование показало, что благодаря более чистому воздуху примерно 12 125 человек удалось избежать преждевременной смерти. При этом потери от коронавирусной инфекции составили 4633 человека.

Учёные установили, что уровень диоксида азота снизился на 37%, количество мелких твердых частиц (пыль, пыльца, сажа, дым) на 30%. Расчёты по установлению количества предотвращенных смертей были проведены на основе анализа краткосрочной связи между уровнем загрязнения воздуха и суточной смертности, используя данные предыдущего эпидемиологического исследования 272 китайских городов.

По мнению ученых, из 12 тыс. человек, которым удалось избежать смерти, около двух третей приходилось на предотвращенные сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и инсульт) и хроническая обструктивная болезнь легких.

Исследователи еще раз подчеркнули, что полученные результаты говорят об актуальности принятия мер по борьбе с загрязнением воздуха, направленной на сокращение выбросов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовала спутниковые снимки, подтверждающие резкое понижение уровня загрязнения атмосферы в Китае. На снимках, сделанных c помощью спутников мониторинга загрязнения окружающей среды, можно было наблюдать в КНР резкое снижение уровня диоксида азота (NO2) в течение февраля — апреля.

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