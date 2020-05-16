Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что они обнаружили антитело, которое способно полностью заблокировать коронавирус SARS-CoV2. Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что специалисты Sorrento Therapeutics исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны влиять на новый коронавирус SARS-CoV2. При этом одно из этих антител — STI-1499 способно на 100% защитить клетки человека от заражения SARS-CoV2.

Принцип действия данного антитела заключается в том, что оно как бы «обволакивает» вирус и выводит его из организма в течение четырех суток.

«Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», — заявил основатель компании Генри Джи.

Он отметил. что испытания пока проводились только в лабораторных условиях, и о массовом производстве лекарства речь еще не идет, однако в случае применения данного препарата, можно будет снять карантинные меры.