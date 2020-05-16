Москва, , 13:15 — REGNUM Без фундаментальной науки и инженерных кадров у России не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой опубликован 16 мая.

Российский лидер уточнил, что мы бы это не смогли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что генетика сыграет решающую роль в технологическом развитии России в обозримой перспективе.

Она должна быть построена так, чтобы не просто «создать научный задел, а конвертировать их, и как можно быстрее, в практический результат, реальные технологии, конкурентную в России и в мире продукцию», указал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

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