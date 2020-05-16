Чэнду, Китай, , 03:27 — REGNUM Скальная гробница на юго-западе Китая в провинции Сычуань сохранила в себе роскошные погребальные обычаи древности, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Археология обнаружили хорошо сохранившуюся гробницу времен династии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.) во время раскопок в столице провинции городе Чэнду, сообщили в Институте культурных реликвий и археологический исследований Чэнду.

У китайского народа была традиция делать роскошные захоронения усопшим во времена династии Хань, а гробницы того периода были по преимуществу разграблены современными охотниками за сокровищами. Однако, все в данном случае все объекты остались нетронутыми и расположены на своих местах, сообщили в институте. Число извлеченных из гробницы изделий составило 86 единиц вдобавок к сотне монет.

«Все гробницы имеют историческую и исследовательскую ценность, поскольку сохранили в первозданном виде погребальные традиции, церемонии и концепции времен поздней династии Хань и периода Трех Царств», — заявил глава археологической группы Цзуо Цжицян.

Внутри также был обнаружен деревянный гроб, керамический гроб, денежное дерево в форме будды и прочие элементы погребения, которые были доставлены в исследовательский институт для дальнейшего изучения.