Чэнду, Китай, 16 мая 2020, 03:27 — REGNUM Скальная гробница на юго-западе Китая в провинции Сычуань сохранила в себе роскошные погребальные обычаи древности, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.
Археология обнаружили хорошо сохранившуюся гробницу времен династии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.) во время раскопок в столице провинции городе Чэнду, сообщили в Институте культурных реликвий и археологический исследований Чэнду.
У китайского народа была традиция делать роскошные захоронения усопшим во времена династии Хань, а гробницы того периода были по преимуществу разграблены современными охотниками за сокровищами. Однако, все в данном случае все объекты остались нетронутыми и расположены на своих местах, сообщили в институте. Число извлеченных из гробницы изделий составило 86 единиц вдобавок к сотне монет.
Внутри также был обнаружен деревянный гроб, керамический гроб, денежное дерево в форме будды и прочие элементы погребения, которые были доставлены в исследовательский институт для дальнейшего изучения.