Буэнос-Айрес, , 03:03 — REGNUM Тест NEOKIT-COVID-19, который без использования сложного оборудования позволяет определить наличие нового коронавируса, создали ученые Аргентины, 15 мая заявил аргентинский президент Альберто Фернандес в ходе видеотрансляции на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, данный тест не уступает по степени точности системам полимеразной цепной реакции (ПЦР). Планируется, что на первом этапе, в течение 10 дней, будет произведено 10 тыс. тестов, а затем начнется еженедельный выпуск примерно 100 тыс. таких тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Японии был создан тестовый набор для выявления коронавируса за 10 минут.

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