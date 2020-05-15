Стокгольм, , 12:50 — REGNUM Каролинский институт в Стокгольме в сотрудничестве с вооруженными силами Швеции пытаются найти новые методы лечения тяжелобольных пациентов, подвергнувшихся заражению коронавирусной инфекции. Об этом 15 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Речь идет о попытках исследователей из Каролинского института в Стокгольме совместно с военными специалистами разработать новые методы лечения пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, при использовании камеры высокого давления. Сообщается, что данная работа в настоящее время ведется в Карлскруне, расположенной на юге Швеции.

Надежда исследователей заключается в том, что помещение пациента в камеру приведет к ослаблению воспаления, которое является сопутствующим симптомом у тяжелобольных пациентов.

«У меня лично есть большие надежды, что это сработает», — заявил Андерс Кьельберг, исследователь в Каролинском институте.