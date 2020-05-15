Сингапур, , 08:28 — REGNUM Сингапурские учёные создали экспресс-тест, позволяющий определить наличие антител к коронавирусу нового типа в рекордно короткий срок — в течение часа. Об этом глава программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа сообщила 15 мая в ходе пресс-конференции.

По её словам, разработка ее команды позволяет в течение часа из тысяч различных антител выявить именно те, которые борются с данным вирусом.

Профессор Ван считает, что новый тест, получивший название cPass, «позволит оценивать эффективность потенциальных вакцин против COVID-19, а также рассчитывать, какая часть населения уже была инфицирована и вылечилась от соответствующих заболеваний, а также отслеживать контакты при новых вспышках».

Долгожданная новинка, производство которой начнётся в самое ближайшее время, будет передана в больницы Сингапура и, при необходимости, поставлена в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Японии намерен провести масштабное тестирование граждан на выявление антител к коронавирусу. Программу планируется начать в префектурах Токио, Осака и Мияги.

Предполагается, что проверка около трёх тысяч человек из каждого региона на предмет наличия антител к коронавирусу нового типа покажет, насколько сильно распространился SARS-CoV-2 среди населения страны.

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