Кемерово, , 06:55 — REGNUM На кузбасской реке Ускат впервые будут отработаны технологии получения, передачи, хранения и первичного анализа цифровых данных, разработки и применения цифровых моделей. Об этом сообщили Сибирское отделение РАН (СО РАН).

Уточняется, что в 2019 году была установлена метеостанция и система умных датчиков для определения запыленности воздуха.

Учёные, ориентируясь на космоснимки, разработали цифровые модели распространения основных типов загрязняющих веществ из всех источников.

«В результате мы сможем более полно оценить воздействие горнодобывающих и сельхозпредприятий, а также канализационных стоков населённых пунктов, — уточнил главный научный сотрудник ФИЦ угля и углехимии СО РАН, завлабораторией экологической оценки и управления биоразнообразием, доктор биологических наук Юрий Манаков. — И на основе экспериментальной системы сформировать модель типовой ситуации на водоемах Кузбасса, создав первый цифровой двойник реки».