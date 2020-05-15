Владивосток, , 06:31 — REGNUM В Приморском краевом онкологическом диспансере внедряют лечение радием пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии с костными метастазами.

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Этой же терапией с использованием ядерной медицины на Дальнем Востоке пользуются специалисты в Хабаровском крае.

По словам радиотерапевта Натальи Фесик, таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни. Радий имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови человека. Обычно у пациентов с четвертой стадией рака в крови наблюдается низкий уровень лейкоцитов и гемоглобина, пишет журнал «Здравоохранение России».

Онкобольные с раком предстательной железы проходят очень длительное лечение: химиотерапию, гормонотерапию. Для лечения радием также есть своё терапевтическое окно — препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Как отмечает специалист, радий, зайдя в метастазы, уничтожает их и препятствует возникновению новых в других костях.

Ампулы закупают в Нидерландах. 14 мая первые десять пациентов онкологического диспансера уже приступили к новому методу лечения. Терапия крайне дорогостоящая, но включена в программу госгарантий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Институте молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук специалисты создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки.