Санкт-Петербург, , 04:23 — REGNUM Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский», идущее по маршруту кругосветной экспедиции, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со Дня рождения И. Ф. Крузенштерна, 14 мая прошло мыс Доброй Надежды и вышло в Атлантику. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

О своём прохождении южной оконечности африканского континента и траверза Кейптауна экипаж доложил главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову по каналам специальной связи.

Как сообщало ИА REGNUM, океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» приступило к шестому — последнему этапу кругосветной экспедиции Военно-морского флота.

«В ходе шестого этапа океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» обогнёт Африку и прибудет в Кронштадт в первой декаде июня месяца», — Евменов.

В ходе совещания главкома с Центром Русского Географического Общества (РГО) при Главном командовании ВМФ, проведённом по видеоконференцсвязи, отмечалось, что за пять предыдущих этапов исследовательским судном был полностью выполнен намеченный объём исследовательских работ.

В конце апреля «Адмирал Владимирский» пополнил запасы на Сейшельских островах.

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