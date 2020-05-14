Москва, , 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки. Об этом сообщил сегодня, директор данного института Александр Макаров.

Он рассказал, что искусственно созданные онкологические вирусы являются безвредными для организма человека и вызывают только гибель конкретных раковых клеток.

Макаров пояснил, что опухоль у каждого человека строго индивидуальная, поэтому одним и тем же вирусом лечить разные опухоли невозможно.

«И у нас создана панель этих вирусов, которые могут помочь лечению разного рода опухолей», — сказал специалист.

Лечение онкологических заболеваний вирусами выглядит следующим образом. У пациента берут иммунные клетки, которые инфицируются специально созданным вирусом в пробирке. Затем иммунные клетки с вирусом вводятся обратно в организм пациента. Находясь в такой клетке вирус защищен от инактивации и может размножаться. При этом иммунная клетка сама доставляет вирус в нужное место опухоли или метастазов.

Макров отметил, что в настоящее время эффективность такого метода проверяется на пациентах с четвертой, терминальной стадией рака.