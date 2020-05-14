София, , 23:15 — REGNUM Работающие в Болгарии археологи обнаружили зуб и четыре другие кости от предков современных людей (Homo sapiens), возраст останков — от 43 000 до 47 000 лет назад. Об этом сообщает AMNA.

Исследователи из Германии, Болгарии, США и других стран, извлекли из них ДНК и таким образом определили возраст. древние остатки и оценили их возраст от 42 616 до 44 830 лет.

В ходе раскопок также были обнаружены различные каменные орудия (некоторые из них острые, как лезвия), подвесные и другие декоративные предметы из медвежьих зубов и других костей животных, которые напоминают найденные в местах проживания неандертальцев. Раньше такие находки считались неандертальскими работами, а теперь они считаются творением человека разумного.