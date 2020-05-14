Париж, , 23:18 — REGNUM К 11 мая, когда ограничительные меры во Франции, которые применялись с 17 марта, начали постепенно ослабляться, около 2,8 миллиона человек, или 4,4% населения Франции, были заражены коронавирусом SARS-CoV-2. К такой оценке пришли французские ученые, передает AMNA. Это значительное меньше, чем требуется для коллективного иммунитета.

Исследователи-эпидемиологи из Института Пастера в Париже, которые опубликовали полученные данные в журнале Science, считают, что в двух регионах Франции, наиболее пострадавших от COVID-19, процент заражений достигает 10% (наряду с бессимптомным течением).

Они также считают, что для того, чтобы иметь коллективный иммунитет, уровень инфицирования населения должен составлять около 65%, то есть двух из трех жителей страны. Нынешний низкий уровень иммунитета, по их словам, недостаточен для предотвращения второй эпидемии, поэтому они предлагают поддерживать эффективные меры контроля и надзора.