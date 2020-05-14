Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Ученые в Соединенных Штатах нашли новые доказательства того, что тысячи крошечных капель, которые выходят изо рта во время речи, являются потенциально значимым способом передачи короны SARS-CoV-2. Об этом сообщает AMNA.

Исследователи, возглавляемые доктором Филиппом Анфиндратом из Национального института здравоохранения США, подсчитали, что в минуту речи может «родиться» более 1000 капель, содержащих вирус, который может оставаться в воздухе в течение не менее восьми минут.

Исследование, в котором проводились эксперименты с помощью лазерного света, утверждает, что капли влаги, как только они выходят изо рта в воздух, быстро уменьшаются до 20−34% от их первоначального размера. Речь производит около 2600 капель в секунду, от 12 до 21 микрометра (миллиметра на метр) в секунду, которые в воздухе имеют меньший размер около четырех микрометров. «Существует значительная вероятность того, что нормальная речь вызывает передачу вируса по воздуху, особенно в ограниченном пространстве», — сказали исследователи.