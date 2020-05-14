Гонконг, Китай, , 15:46 — REGNUM Коронавирус нового типа может проникать в организм собак, это подтвердили биологи из Гонконгского университета. О результатах исследования под руководством профессора Малика Пейриса сообщает научный журнал Nature.

Учёные нашли антитела к коронавирусу и фрагменты его РНК в организме померанского шпица, у хозяйки которого вирус выявили в феврале, и в организме немецкой овчарки, хозяин которой заболел в марте. Первая собака, которой было 17 лет, скончалась, а трехлетняя овчарка выжила.

Специалисты подтвердили, что выделенный у собак SARS-CoV-2 вполне жизнеспособен. Вариация вируса схожа с теми штаммами, которые были выявлены в Гонконге вскоре после вспышки в Китае. Установлено также, что у собак заболевание протекает без симптомов.

Авторы исследования допускают, что вирус мог проникнуть в человеческую популяцию в том числе через собак или кошек, которых в Азии продают на рынках экзотического мяса.