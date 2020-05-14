Бразилиа, , 15:16 — REGNUM Местом возникновения новой пандемии могут стать тропические леса в Амазонии и произойдёт это из-за человеческого вмешательства в данную экосистему. Такое мнение 14 мая высказал в интервью Agence France-Presse бразильский эколог Дэвид Лапола.

По мнению эколога, который изучает воздействие человека на экосистемы лесов Амазонии, человеческое воздействие на среду обитания животных — она из возможных причин возникновение нового коронавируса — на территории Бразилии быстро усиливается и также и из-за уничтожения лесов. Как считают ученые, урбанизация этих территорий ведет к появлению заболеваний, которые могут передаваться от животных к человеку.

«Леса Амазонии — это огромный резервуар вирусов. Лучше не испытывать удачу», — заявил Лапола и уточнил, что вирус может передаваться человеку от животных в условиях нарушения экологического баланса.

Также ученый обратился к людям с призывом о пересмотре ими своего отношения к тропическим лесам, во избежание вспышки нового вируса, так как её развитие трудно будет предугадать.